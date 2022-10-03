Студенты вуза присоединятся к празднованию Дня теолога в Троицком соборе Пскова

17:42, 03 октября 2022, ПАИ

7 октября студенты ПсковГУ и Псково-Печерской духовной семинарии примут участие в праздновании Дня теолога в Свято-Троицком соборе Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В программе праздника:

18:00 - молебен святителю Тихону в верхнем храме Свято-Троицкого собора.

18:30 - торжественное вручение зачеток студентам-первокурсникам ПсковГУ в Доме причта с праздничным пением тропаря и кондака святителю Тихону.

19:00 - интеллектуальная игра между командами теологов ПсковГУ и Псково-Печерской духовной семинарии.

20:30 - духовная беседа за чаепитием с отцом Константином Белым.