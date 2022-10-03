Жителя Пскова будут судить за угрозу убить тётю экс-супруги

17:45, 03 октября 2022, ПАИ

43-летний житель Пскова обвиняется в угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 12 июня 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у бывшей тещи в одной из деревень Куньинского района, поссорился с бывшей супругой, а затем с ее тетей. К женщине он применил физическое насилие и угрожал убить. Затем, когда по ее вызову приехали полицейские, он ударил одного из них кулаком в лицо.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передаче в суд.