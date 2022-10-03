Более 758 тысяч ипотечных кредитов выдано за восемь месяцев в России

17:47, 03 октября 2022, ПАИ

Более 758 тысяч ипотечных кредитов выдано за восемь месяцев 2022 года, при этом наблюдается снижение выдачи по сельской ипотеке. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на открытом диалоге в Совете Федерации, пишет РИА Новости.

«В целом за восемь месяцев выдано 758,3 тыс. ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей. По льготной и сельской ипотеке наблюдаем снижение выдачи кредитов», - сказал министр.

По его словам, согласно опросам, большая часть граждан хочет жить в своем доме, поэтому важно сделать такое жилье доступным.