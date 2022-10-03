Реконструкцию Ипподромной проведут в 2024-2025 годах в Пскове

17:53, 03 октября 2022, ПАИ

Проект реконструкции участка улицы Ипподромной от проспекта Энтузиастов до улицы Леона Поземского заказала администрация города Пскова, он должен быть готов к 30 ноября 2023 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Борис Елкин.

«Подрядной организации предстоит провести необходимые изыскания и спроектировать четырехполосную дорогу с тротуарами, велосипедными дорожками и освещением», — говорится в сообщении. Предполагаемая ширина проезжей части составит 15,5 метров. Тротуары будут одно- и двусторонние шириной не менее двух метров, а двухполосная велодорожка шириной два метра – по одной стороне дороги. Протяженность участка - около одного километра. Все размеры будут уточнены проектом.

Реконструкцию планируется провести в 2024-2025 годах.