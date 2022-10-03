Пять псковских фотографов представили свои работы во Франции

18:43, 03 октября 2022, ПАИ

1 октября во французском городе Фрежюсе открылся Фестиваль сюрреалистической фотографии. Мероприятие реализуется в рамках культурного сотрудничества между городами Псков и Фрежюс, которое началось в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Пскова.



Дружба между псковскими и французскими художниками началась еще в 2018 году. С этого времени французские фотографы стали постоянными участниками псковского Фестиваля мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены», а псковские художники – участниками Фестиваля сюрреалистической фотографии во Фрежюсе.



2022 год не стал исключением, пять псковских фотографов из псковского фотоклуба LIS – Владимир Федотко, Юлия Напольская, Виктория Марчук, Андрей Яковлев и Марина Саломахина – представили свои работы во Фрежюсе. В приветственном слове руководитель управления культуры города Фрежюса отметила работы псковских участников.