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Культура

Пять псковских фотографов представили свои работы во Франции

Работы пяти псковских фотохудожников выставлены во Франции. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

1 октября во французском городе Фрежюсе открылся Фестиваль сюрреалистической фотографии. Мероприятие реализуется в рамках культурного сотрудничества между городами Псков и Фрежюс, которое началось в 2021 году.  Об этом сообщила пресс-служба администрации города Пскова.
 
Дружба между псковскими и французскими художниками началась еще в 2018 году. С этого времени французские фотографы стали постоянными участниками псковского Фестиваля мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены», а псковские художники – участниками Фестиваля сюрреалистической фотографии во Фрежюсе. 
 
2022 год не стал исключением, пять псковских фотографов из псковского фотоклуба LIS – Владимир Федотко, Юлия Напольская, Виктория Марчук, Андрей Яковлев и Марина Саломахина – представили свои работы во Фрежюсе. В приветственном слове руководитель управления культуры города Фрежюса отметила работы псковских участников. 

 

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