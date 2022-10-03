Юные спортсмены завоевали награды на турнире по самбо в Гатчине
2 октября в городе Гатчина (Ленинградская область) состоялся открытый межрегиональный турнир по самбо памяти Героя Советского Союза А.И. Перегудова, сообщает пресс-служба администрации Пскова.
Соревнования проходили среди юношей 2009 – 2010 годов рождения. В турнире приняли участие воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» и показали отличные результаты:
- Иван Бодосов стал лучшим в весовой категории 42 кг;
- Тимофей Комаров лучшим в весовой категории 46 кг.
Спортсменов тренируют Дмитрий Алекминский и Дмитрий Михайлов.
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