Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Два ФАПа в Себежском районе получили по новому специализированному автомобилю

Ключи от двух новеньких специализированных автомобилей вручены 3 октября 2022 года заведующим Сутокским и Борисенским ФАПами Себежского района, сообщает корреспондент районной газеты «Призыв».

Ключи от машин вручил главный врач Себежской районной больницы Алексей Прокофьев: «Мы получили ещё две машины по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Сегодня эти новые машины вручаются двум фельдшерам».

С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы Администрации Себежского района Ерошевская Лариса Анатольевна: «Хочу вас поздравить с этим важным событием. Все мы знаем, в каких непростых условиях вы работаете. Людям необходимо добираться до больницы, вам посещать пациентов. Пусть техника служит долго, не ломается, чтобы вы всегда успевали на помощь к больным. Будьте здоровы, не болейте и лечите жителей нашего района».

Алексей Дмитриевич добавил: «Уверен, что машины помогут оказывать медицинскую помощь, жители ваших участков почувствуют это, оказание помощи ускорится и улучшится. Содержите эти машины в порядке, пусть они будут всегда на ходу, и пусть никогда не будет аварийных ситуаций. Поздравляю вас ещё раз с получением новых машин».

Отметим, по программе модернизации первичного звена здравоохранения Себежская больница уже получила 10 машин в прошлом году. Число фельдшеров с машинами увеличивается.

Также получен электрокардиограф, аппарат холтеровского мониторирования, новый УЗИ аппарат, уже второй по счёту, и специальный холодильник для хранения вакцины.

«Программа работает, и мы получаем новое оборудование, которое сразу же начинаем использовать», – подчеркнул главврач.

В беседе с фельдшерами и водителями, мы обсуждали наши маленькие деревни, где живёт 2-3 жителя, в основном глубоко пожилого возраста. Как никто, они нуждаются в медицинском обслуживании. «До сегодняшнего дня мы добирались к нашим пациентам на своём транспорте, когда как, на чём придётся», – рассказывали корреспонденту собеседники.

 «Конечно, мы довольны, что уж там говорить», – улыбаются они.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 октября 2022

«Псковичи вдохновлены любовью к своему краю»: Продовольственная ярмарка прошла в Пскове

01 октября 2022

Студентов коммерческих вузов с госакредитацией мобилизовать не будут

30 сентября 2022

Пенсионеры могут отдохнуть в санатории «Голубые озера» со скидкой 20%
29 сентября 2022

Модельную библиотеку открыли в Печорах
25 сентября 2022

Три улицы в Любятово заасфальтировали за выходные

25 сентября 2022

Свалки по всему берегу реки Великой обнаружила псковичка

25 сентября 2022

Юнармейцы Палкинского района заняли второе место на открытом чемпионате

24 сентября 2022

ФОТОФАКТ В Новоржевском доме культуры сделан ремонт лестничного пролёта

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...