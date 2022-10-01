Два ФАПа в Себежском районе получили по новому специализированному автомобилю

20:11, 03 октября 2022, ПАИ

Ключи от двух новеньких специализированных автомобилей вручены 3 октября 2022 года заведующим Сутокским и Борисенским ФАПами Себежского района, сообщает корреспондент районной газеты «Призыв».

Ключи от машин вручил главный врач Себежской районной больницы Алексей Прокофьев: «Мы получили ещё две машины по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Сегодня эти новые машины вручаются двум фельдшерам».



С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы Администрации Себежского района Ерошевская Лариса Анатольевна: «Хочу вас поздравить с этим важным событием. Все мы знаем, в каких непростых условиях вы работаете. Людям необходимо добираться до больницы, вам посещать пациентов. Пусть техника служит долго, не ломается, чтобы вы всегда успевали на помощь к больным. Будьте здоровы, не болейте и лечите жителей нашего района».



Алексей Дмитриевич добавил: «Уверен, что машины помогут оказывать медицинскую помощь, жители ваших участков почувствуют это, оказание помощи ускорится и улучшится. Содержите эти машины в порядке, пусть они будут всегда на ходу, и пусть никогда не будет аварийных ситуаций. Поздравляю вас ещё раз с получением новых машин».



Отметим, по программе модернизации первичного звена здравоохранения Себежская больница уже получила 10 машин в прошлом году. Число фельдшеров с машинами увеличивается.



Также получен электрокардиограф, аппарат холтеровского мониторирования, новый УЗИ аппарат, уже второй по счёту, и специальный холодильник для хранения вакцины.



«Программа работает, и мы получаем новое оборудование, которое сразу же начинаем использовать», – подчеркнул главврач.



В беседе с фельдшерами и водителями, мы обсуждали наши маленькие деревни, где живёт 2-3 жителя, в основном глубоко пожилого возраста. Как никто, они нуждаются в медицинском обслуживании. «До сегодняшнего дня мы добирались к нашим пациентам на своём транспорте, когда как, на чём придётся», – рассказывали корреспонденту собеседники.



«Конечно, мы довольны, что уж там говорить», – улыбаются они.