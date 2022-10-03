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Общество

Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета

Правительство РФ своим постановлением разрешило регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения, в том числе беспилотники, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сегодня пишет РИА Новости.

«Ввести в качестве специальной меры в сфере экономики право исполнительных средств радиосвязи, беспилотники,  органов субъектов РФ и казенных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений осуществлять закупки товаров, в том числе товаров двойного назначения, беспилотных летательных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, тепловизионных биноклей и прицелов... Установить, что закупка товаров осуществляется на основании заявок, направленных уполномоченными Министерством обороны РФ центральными органами военного управления военных округов (Северного флота)», – говорится в сообщении.
 

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