Водитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе
В Псковском районе у деревни Ершово на 19-м километре автодороги Псков – Гдов 36-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
Прибывшие на место спасатели обесточили автомобиль.
Пострадавший водитель госпитализирован в медучреждение бригадой скорой помощи.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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