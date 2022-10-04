Анастасия Повторейко поздравила коллег с Международным днём врача

00:00, 04 октября 2022, ПАИ

Сегодня, 3 октября, главврач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко поздравила коллег с Международным днём врача.

«Этот праздник объединяет медицинских работников во многих странах мирах. Совершенно неважно, какой национальности люди в белых халатах, они говорят на одном языке – языке милосердия, жертвенности, добра и заботы о ближнем. Сегодня я с особой радостью говорю самые теплые слова благодарности врачам и всем людям, выбравшим своим призванием медицину. Дорогие коллеги желаю профессиональных успехов и карьерного роста, терпения и стрессоустойчивости, выдержки и работоспособности. Пусть и впредь на страже здоровья стоят грамотные специалисты, верные клятве Гиппократу и своему долгу», – говорится в поздравлении.