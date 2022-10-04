5 октября озвучат имена лучших изобретателей и рационализаторов Псковской области

00:36, 04 октября 2022, ПАИ

5 октября станут известны имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области. Финал второго регионального одноименного конкурса пройдет в Пскове, об этом сообщил Telegram-канал «Великолукские новости» со ссылкой на депутата Государственной Думы Александра Козловского.

Члены жюри заслушают доклады в пяти номинациях:

— «Лучший изобретатель» в категории «Конструкторское бюро»;

— «Лучший изобретатель» в категории «Изобретатели с патентом»;

— «Лучший изобретатель» в категории «Изобретатели без патентов»;

— «Лучший рационализатор» в категории «Рационализаторы без патентов»;

— «Лучший рационализатор» в категории «Рационализаторы до 18 лет».

«Отмечу, что уже второй год наш конкурс вызывает интерес у широкого круга лиц — как среди участников, так и среди жюри. В этом году, например, оценивать работы финалистов будут представители ПсковГУ, НовГУ, Департамента регионального развития Фонда «Сколково» и промышленного технопарка «Электрополис». Об итогах конкурса обязательно расскажу в своих социальных сетях», — написал парламентарий.