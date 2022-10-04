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Общество

Михаил Ведерников рекомендовал выезжающим за пределы России выбирать наименее загруженные маршруты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросу очередей на пропускных пограничных пунктах региона.

Ситуация непростая. Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывезти валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещённые товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать», – написал глава региона. 

Михаил Ведерников отметил, что пограничной службой, МЧС, местными администрациями сделано всё необходимое: усилены смены, развёрнуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе.

«Но наплыв людей очень большой. Поэтому, с учётом погоды, поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают. Ситуацию держим на контроле. Тем, кто планирует выехать за пределы РФ, рекомендую следить за ситуацией и выбирать наименее загруженные маршруты», – посоветовал Михаил Ведерников.

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