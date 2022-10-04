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Общество

Стандарты качества общепита разработают в России

В России разработают стандарты качества общественного питания — с 2023 по 2026 годы планируется создание или пересмотр 12 ГОСТов, рассказали в Роскачестве. Как сообщает газета «Известия», цель инициативы — актуализировать и сформировать новые правила работы в заведениях, доставки блюд, хранения продуктов, чтобы в итоге повысить качество услуг. 

Сегодня индустрия общественного питания в России не подпадает под техрегулирование, и основную нормативную базу составляют только санитарные нормы и правила, которые устанавливают минимальные требования к безопасности, но не классификацию предприятий, правила оформления меню, информирования гостей и т. д.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, стандарты, по которым сейчас работают на рынке, существуют еще с советских времен. «Тогда все предприятия принадлежали государству и им контролировались. Сейчас заведения работают по собственным стандартам, что может приводить к недопониманию с посетителями. Поэтому нужны новые правила работы для всего ресторанного рынка», — считает он.

Опрошенные рестораторы пока скептически отнеслись к инициативе. Они опасаются, что введение новых стандартов негативно повлияет на бизнес, лишив заведения уникальности, а несоблюдение правил может быть чревато штрафами.

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