Прокурор Красногородского района возбудил дело в отношении главы волости

09:37, 04 октября 2022, ПАИ

Прокуратура Красногордского района обнаружила факт нарушения законодательства о противодействии коррупции при формировании и расходовании дорожных фондов, в том числе в части целевого расходования выделяемых бюджетных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Глава одной из волостей в Красногородском районе использовал свое служебное положение и систематически передвигался на служебном автомобиле.

Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств), в отношении главы волости Красногородского района.

Ответственность за данный вид правонарушения для должностных лиц предусмотрена в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей.