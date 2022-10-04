Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прокурор Красногородского района возбудил дело в отношении главы волости

Прокуратура Красногордского района обнаружила факт нарушения законодательства о противодействии коррупции при формировании и расходовании дорожных фондов, в том числе в части целевого расходования выделяемых бюджетных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Глава одной из волостей в Красногородском районе использовал свое служебное положение и систематически передвигался на служебном автомобиле.

Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств), в отношении главы волости Красногородского района.

Ответственность за данный вид правонарушения для должностных лиц предусмотрена в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 октября 2022

ФОТОФАКТ Витрина с нетрадиционным
04 октября 2022

Более 200 человек остались без света в Плюсском районе
04 октября 2022

Отсрочка по мобилизации может быть предоставлена на год
04 октября 2022

День Космических войск отмечают в России
04 октября 2022

В чат-бот «Объясняем.рф» добавили раздел о частичной мобилизации
04 октября 2022

В «Дом белого аиста» прибыли пять новых питомцев
04 октября 2022

Анастасия Повторейко поздравила коллег с Международным днём врача
03 октября 2022

На пропускных пограничных пунктах «Лудонка» и «Убылинка» сократились очереди

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...