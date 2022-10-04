Гривна будет использоваться в новых регионах России до конца года

09:43, 04 октября 2022, ПАИ

Четыре федеральных конституционных закона о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации Госдума одобрила на заседании 3 октября. По словам спикера палаты Вячеслава Володина, принятое решение — единственная возможность спасти проживающих там людей, пишет «Парламентская газета».

Проекты федеральных конституционных законов в Госдуму внес глава государства. Согласно заложенным в них нормам, до 1 июня 2023 года в новых республиках и областях создадут территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода, который продлится до 2026 года, также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.

Судьбоносными назвал вынесенные на обсуждение вопросы председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, вхождение территорий в состав России было единственной возможностью спасти проживающих там людей.

«Много лет киевский режим попирал их права и свободы, отбирал возможность говорить на родном русском языке, пытался переписать историю, — сказал спикер. — За решение, которое мы принимаем, гибли мирные люди, гибли наши солдаты и офицеры».

Проекты федеральных конституционных законов депутатам представил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что население входящих в состав России регионов подтвердило свое решение на референдумах. «Их результаты соответствуют принципам международного права, а принятие законов послужит на благо всего народа нашей страны», — отметил Лавров.

Депутаты проголосовали отдельно по вопросу вхождения в состав России каждого из четырех новых субъектов. Все решения приняты единогласно, объявление результатов парламентарии встречали аплодисментами.

Жители новых регионов не получат российское гражданство автоматически — им нужно будет подать заявление и принести присягу гражданина Российской Федерации. Ее текст закреплен Законом «О гражданстве», согласно которому человек обязуется исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, уважать культуру, историю и традиции нашей страны, защищать ее свободу и независимость. От принесения присяги освобождаются несовершеннолетние, недееспособные и инвалиды, которые не могут прочитать, произнести текст или собственноручно его подписать.

Принятые конституционные законы в полной мере закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении людей, проживающих на территориях образуемых субъектов, и формируют систему защиты прав и свобод граждан, отметил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Гражданам России, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Признанию подлежат их документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее.

Предусмотрены гарантии в сфере имущественных отношений, добавил Крашенинников. Установлены особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства. До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины.

Денежной единицей на территориях новых субъектов будет российский рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах допускается обращение украинской гривны. Бюджетное законодательство станут применять в образованных регионах с 1 января 2023 года. Ожидается, что бюджеты будут утверждены до 15 декабря этого года.

Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других воинских формирований и органов.

В отношении Запорожской области в закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством президент и правительство смогут устанавливать особенности в отдельных областях использования атомной энергии.

Принятые законы Совет Федерации рассмотрит 4 октября. После их одобрения сенаторами и подписания президентом изменения внесут в 65-ю статью Конституции, где укажут наименования регионов, отметил Павел Крашенинников.

Напомним, главы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав нашей страны на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов. Названия новых субъектов сохраняются.