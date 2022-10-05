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Общество

В Пскове появится новый квартал с двором без машин и собственной котельной

На улице Завеличенской в Пскове появится жилой комплекс «Солнечный бульвар» с двором без машин и собственной котельной. Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель проекта Олег Брячак, при планировании строительства нового квартала использовалась концепция «двор без машин» - обустройство двора, которое исключает проезд на его территорию какого-либо автотранспорта, за исключением автомобилей специальных служб. Парковки организовываются с наружной стороны здания.

Такой двор-парк - это безопасное комфортное пространство и приятное место для отдыха. На его территории будет создана современная детская площадка их экологичных материалов. Двор-парк станет местом притяжения для семей с детьми, а также отлично подойдет для прогулок и занятия спортом.

Новый квартал строится в развивающемся районе города, в непосредственной близости от главных объектов инфраструктуры. В шаговой доступности находятся Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, детские сады, крупные торговые центры, остановки общественного транспорта.

ЖК «Солнечный бульвар» - это кирпично-монолитные дома повышенной комфортности. Дизайнерский фасад и продуманные планировки не оставят равнодушным даже самого требовательного покупателя, а собственная газовая котельная на крыше здания будет ощутимым преимуществом. Безопасность жильцов будет обеспечена за счет системы круглосуточного видеонаблюдения на территории квартала.

Квартирография дома включает как классические планировки, так и формата «евро». Каждая квартира будет готова к чистовому ремонту. В отделку входит: оштукатуривание стен, монтаж электрических и сантехнических сетей, установка розеток и выключателей, установка радиатора отопление, установка приборов учета воды и газа, монтаж откосов в оконных проемах.

На старте продаж первые квартиры можно приобрести по специальным ценам. Подробнее о ЖК «Солнечный бульвар» и его планировках  можно узнать по тел. 8 (8112) 610-111.

ООО «Специализированный застройщик «Монолит», г. Псков, ул. Максима Горького,1, офис 2. ОГРН 2206000164005.  Декларация на сайте дом.рф.

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