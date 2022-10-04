Гражданина Украины в федеральном розыске задержали на границе в Псковской области

10:14, 04 октября 2022, ПАИ

Гражданина Украины в федеральном розыске задержали на российско-латвийской границе в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска Лудонка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Выяснилось, что 37-летнего украинца разыскивают российские правоохранительне органы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Иностранец передан сотрудникам отделения МВД России по Пыталовскому району.