Студентов и преподавателей ПсковГУ приглашают к участию в географическом диктанте

10:42, 04 октября 2022, ПАИ

Студентам и преподавателям Псковского государственного университета предлагают проверить свои знания в области географии и присоединиться к Всероссийской акции «Географический диктант», которая состоится 30 октября в 12:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Площадкой для написания диктанта можно выбрать площадь Ленина, д. 2 (главный корпус Псковского государственного университета), регистрация будет осуществляться на месте проведения или в здании на улице Льва Толстого, д. 4, «Точка кипения Псков», тогда зарегистрироваться необходимо заранее. Площадки начнут работу и регистрацию участников в 11:00.

Вопросы об участии в географическом диктанте можно задать по электронной почте reg60@rgo.ru или по телефону +7 921 215 26 34.

Участникам диктанта предстоит ответить на вопросы о географии России. Географический диктант — 2022 будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых войдёт 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

В состав заданий этого года также войдут вопросы непрофессиональных авторов, присланные на конкурс РГО «Напиши свой вопрос для Географического диктанта», в том числе вопросы по географии России, связанные с живописью, музыкой, литературой и народным творчеством, в рамках Года культурного наследия народов России. На написание диктанта отведено 45 минут.

Акция проходит ежедневно с 2015 года. Организатором выступает Русское географическое общество.