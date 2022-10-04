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Происшествия

Как вычислить фишинговый сайт, объяснили псковичам

Список жертв дистанционного мошенничества пополнили несколько жителей Пскова, Великих Лук и Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона позвонили неизвестные и под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита завладели их сбережениями. Некоторые поддались на уловки мошенников при совершении операций купли-продажи через сайты и социальные сети.

В итоге потерпевшие лишились своих денег и обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование, добавили в ведомстве.

В этой связи полиция напоминает пользователям, что существует несколько правил, на которые нужно обращать внимание при заказе товара в интернете:

- Слишком низкая цена на товар. Если на других сайтах тот же самый товар продается вдвое дороже, то стоит задуматься. Скорее всего, в данном случае покупатель имеет дело с мошенниками.
- Название интернет-магазина выглядит вымышленным и нереалистичным.
- Слишком большая скидка. Это популярная схема мошеннических действий: под фотографиями товаров злоумышленники ставят вначале завышенную цену, а потом перечеркивают ее и рядом пишут минимальную цену, в 2–3 раза дешевле изначальной, и указывают, что это якобы акция.
- Отсутствие номеров телефонов магазина, а также его юридического адреса.
- Непрофессиональный внешний вид сайта.
- Небольшой период существования сайта. Если сайту всего несколько месяцев, а на нем уже размещено много закладок и фотографий, да еще и восторженных отзывов покупателей, то это липовый сайт, а все отзывы на нем, естественно, заказные.

Есть также явные признаки, по которым можно сразу определить, фишинговый сайт или нет:

- Если продавец согласен выслать товар наложенным платежом, но при этом требует от вас небольшую предоплату, то это откровенный мошенник.
- Если нет обратной связи с интернет-магазином, то есть телефонов или факса, то это тоже должно насторожить. Даже если телефоны есть, но по ним нельзя дозвониться, то это, скорее всего, недобросовестный продавец.
- Если магазин не предлагает оплату товара наложенным платежом, а только стопроцентную предоплату, значит, он чего-то остерегается. Скорее всего, он боится потерять деньги потенциального покупателя, которые он ему отправит, а он при этом не перешлет заказанный товар.
- Если доставка производится исключительно почтой, то в большинстве случаев это говорит о том, что данный интернет-магазин ненадежный. Уважающий себя магазин всегда предлагает клиентам несколько способов доставки товара: почтой, курьером или самовывозом.

«Помните, что существует много проверочных сервисов, с помощью которых можно определить, надежный это сайт или нет. Будьте внимательны и осмотрительны!» - заключили в ведомстве.

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