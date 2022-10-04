Почему псковички идут на аборт, обсуждают эксперты в медиацентре ПАИ
4 октября в 12:00 в медиацентре ПАИ начался круглый стол, посвященный профилактике абортов. Участники встречи обсудят, почему современная женщина прерывает беременность, из чего складывается эффективная профилактика абортов, как подготовиться к желанной беременности.
Спикеры: главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков, заведующая женской консультацией Ирина Цуканова, главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова, заместитель главврача Центра общественного здоровья Псковской области Марина Заходнова, психолог Псковского перинатального центра Наталья Колосова.
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