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Происшествия

В Пскове водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Пскове водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Происшествие произошло на улице Труда, 54, корпус 1 3 октября в 20:10.

Неустановленный водитель допустил наезд на 59-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшему оказана помощь на месте ДТП.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

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