В Пскове водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

11:29, 04 октября 2022, ПАИ

В Пскове водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Происшествие произошло на улице Труда, 54, корпус 1 3 октября в 20:10.

Неустановленный водитель допустил наезд на 59-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшему оказана помощь на месте ДТП.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.