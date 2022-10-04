В Пскове водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Пскове водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Происшествие произошло на улице Труда, 54, корпус 1 3 октября в 20:10.
Неустановленный водитель допустил наезд на 59-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшему оказана помощь на месте ДТП.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
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