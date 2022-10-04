До +12 градусов и дожди прогнозируются в Псковской области 5 октября
Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 5 октября. Об этом сообщает псковский гидрометцентр.
Прогнозируется западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 градусов, днем: +7…+12.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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