Задержан житель Кузбасса, устроивший стрельбу у школы и детсада

11:55, 04 октября 2022, ПАИ

Мужчина, устроивший стрельбу около школы и детского сада в кузбасском городе Междуреченске, задержан, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону. Об этом пишет РИА Новости.

Информация о том, что «по шагам пьяный» мужчина с ребенком стреляет якобы из дробовика около школы №26 и детского сада «Ромашка», появилось в соцсетях, отмечалось, что слышны выстрелы очередью. Сообщение об этом поступило и в полицию города.

«По указанному адресу незамедлительно были направлены наряды полиции и Росгвардии. Мужчина был задержан. Им оказался 30-летний житель одного из соседних домов. У него было изъято охолощенное оружие, которое не пригодно для стрельбы боевыми патронами. Его он приобрел в качестве игрушки в интернет-магазине и получил накануне. Полицейские установили, что на улице нарушитель совершил несколько выстрелов», – сообщили в ГУМВД.

Изъятое оружие направлено на исследование. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.