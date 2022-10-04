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Спорт

В Псковской области завершился финальный этап Кубка России по ралли

В Псковской области завершились соревнования финального этапа Кубка России по ралли, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной Федерации автоспорта.

1 октября на старт ралли «УРАЛХИМ ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ 2022» вышли сильнейшие экипажи России и Белоруссии. Маршрут гонки прошёл по Пушкиногорскому, Опочецкому, Новоржевскому и Бежаницкому районам.

Автомобили преодолели более 350 км дистанции, 104 из которых были грунтовыми скоростными участками.

Из 52 стартовавших до финиша сумели добраться 38 экипажей. Остальные сошли с дистанции из-за поломок или аварий. В результате инцидентов никто из спортсменов и зрителей не пострадал.

В абсолютном зачёте ралли «УРАЛХИМ ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ 2022» победу одержал экипаж мастеров спорта международного класса в составе Владимира Васильев из Санкт-Петербурга и Игоря Тер-Оганесьянца из Москвы.

В рамках ралли состоялся финал Кубка Содружества «Трофей Александра Невского». По его итогам абсолютного зачета Трофея уникальные награды, сделанные псковскими кузнецами, вручены Александру Осипову и Виктору Позерну из Санкт-Петербурга.

В номинации «Наша классика» псковичка Ольга Стебихова заняла восьмое место. А экипаж Павла Захарченко и великолучанина Бориса Бадещенкова, не смотря на технические проблемы, сумел закончить ралли на пятом месте.

Призы за лучшее время на титульных спецучастках получилии: «Кубок главы Опочецкого района», «Столбушинский», «Кубок главы Бежаницкого района» - Александр Осипов и Виктор Позерн из Санкт-Петербурга. «Кубок главы Новоржевского района», «Кубок Екактерины II» и «На все 100» - Владимир Васильев из Санкт Петербурга и Игорь Тер-Оганесьянц из Москвы.



В номинация «Наша классика» победители получили сыры крафтовой сыроварни Пушкиногорского района «Сыры Сергея Сального», а места распределились следующим образом:


1. Олег Григорьев, г. Пушкин, Эдуард Ионин, СПб., ВАЗ -2101;

2. Георгий и Сергей Кезиковы, МСК, ВАЗ-21053;

3. Михаил Щербаков, Пётр Богачёв, МСК, ВАЗ-2105.

В зачетной группе 1400Н:

1. Михаил Кулдов, Николай Никулин, г. Киров, LADA Granta;

2. Роман Коваленко, Иван Воробьёв, г. Ярославль, LADA Granta;

3. Никита Лобойко, г. Краснодар, Вадим Чапаев, СПб., LADA Granta.

В зачетной группе 1600Н:

1. Алексей Башмаков, Максим Белюков, СПб., LADA Granta;

2. Дмитрий Ружьев, Бор, Нижегор. обл., Алексей Хлебов, Н. Новгород, ВАЗ-21093;

3. Александр Чекалин, Даниил Лямов, ЕКТ, LADA Kalina.

В зачетной группе 2000Н:

1. Олег Марков, Михаил Афонькин, СПб., HONDA Civic;

2. Юрий Образцов, СПб., Андрей Локотин, г. Луга, Лен. обл., LADA Kalina;

3. Александр Донец, Андрей Звагольский, СПб., HONDA Civic.

В зачетной группе 4000Н

1. Алексей Петров, Андрей Верещагин, г. Ярославль, MITSUBISHI Lancer EVO-VIII;

2. Евгений Чуков, Андрей Митин, МСК, MITSUBISHI Lancer EVO-IX;

3. Артемий Лякин, Сергей Герасименко, СПб., SUBARU Impreza.

В абсолютном зачёте:

1. Владимир Васильев, СПб., Игорь Тер-Оганесьянц, МСК, SKODA Fabia Rally2 EVО;

2. Александр Осипов, Виктор Позерн, СПб., FORD Fiesta Proto;

3. Алексей Петров, Андрей Верещагин, г. Ярославль, MITSUBISHI Lancer EVO-VIII.

Обладателями «Трофея Александра Невского» среди первых водителей стали: Александр Осипов (абсолютный зачет), Артемий Лякин (4000Н), Олег Марков (2000Н), Александр Становов (1600Н), Никита Лобойко (1400Н), Георгий Кезиков (Наша классика).

Обладателями «Трофея Александра Невского» среди вторых водителей (штурманов) стали: Виктор Позерн (абсолютный зачет), Сергей Герасиенко (4000Н), Михаил Афонькин (2000Н), Маргарита Гребенкина (1600Н), Вадим Чапаев (1400Н), Сергей Кезиков (Наша классика).
 
В командном зачете «Трофей Александра Невского» взял СТК АRT-Rally из Санкт-Петербурга под руководством Олега Крылова.

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