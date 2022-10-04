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Общество

Количество вылечившихся от COVID-19 псковичей вдвое превысило число заболевших за сутки

85 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за последние сутки, всего - 123 683. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период наблюдений выздоровело 120 439 человек (+170 за сутки), умерло 1917 пациентов.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40351/13
Великие Луки – 18111/5
Бежаницкий район – 1574/2
Великолукский район – 2837/1
Гдовский район – 2172/4
Дедовичский район – 3043/7
Дновский район – 978/1
Красногородский район – 1115/3
Куньинский район – 1042/1
Локнянский район – 1189/2
Невельский район – 5575/19
Новоржевский район – 1330/0
Новосокольнический район – 3278/1
Опочецкий район – 3774/3
Островский район – 6042/1
Палкинский район – 1247/4
Печорский район – 2909/10
Плюсский район – 1939/0
Порховский район – 4487/2
Псковский район – 9631/4
Пустошкинский район – 1540/0
Пушкиногорский район – 1755/1
Пыталовский район – 1903/0
Себежский район – 2974/1
Струго-Красненский район – 2096/0
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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