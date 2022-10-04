О подводных камнях при поиске работы расскажут псковским студентам

12:11, 04 октября 2022, ПАИ

С 17 по 21 октября Псковский городской молодёжный центр приглашает студентов и молодых специалистов Пскова стать участниками мероприятия в формате недели мастер-классов «Успешный соискатель», где приглашённые специалисты расскажут о подводных камнях, с которыми можно столкнуться при трудоустройстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В течение пяти дней спикеры из различных сфер помогут изнутри увидеть все процессы трудоустройства, убрать страхи и опасения, которые возникают у каждого, кто впервые сталкивается с написанием резюме и прохождением собеседования. Также будут разобраны казусные, неудачные ситуации, которые в последующем могут привести соискателя к новым неудачам.

На выступление каждого специалиста будет вестись предварительная запись. Следить за информацией о мероприятии можно в группе Молодёжного центра Пскова: https://vk.com/pskovmolodezh.