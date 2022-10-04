763 аборта сделали псковички в прошлом году

12:19, 04 октября 2022, ПАИ

763 аборта сделали псковички в 2021 году, сообщила на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации заведующая женской консультацией Ирина Цуканова.

В 2020 году абортов было 830. По её словам, «наблюдается тенденция к снижению количества абортов из года в год».

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков добавил, что в прошлом году в Псковской области родилось 5 тысяч малышей.