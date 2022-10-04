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Общество

В России увеличат стоимость проезда по платным трассам

Министерство транспорта России планирует увеличить предельную стоимость проезда по платным трассам для легковых автомобилей с 3 рублей до 5–8 рублей за 1 км. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую редакцию проекта постановления правительства.

Изменение тарифов коснется государственных трасс, где плата за проезд введена после их реконструкции. Например, в их число входят трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-3 «Украина». Максимальный тариф тут будет повышен с 3 рублей до 5 рублей за 1 км.

Что касается новых трасс, то тут максимальная стоимость проезда поднимется с 3 рублей до 8 рублей. Такие тарифы будут установлены, например, на Центральной кольцевой автодороге и М-12 Москва — Казань. При этом нововведения не затронут платные участки дорог М-11 «Нева» и северного обхода Одинцово. Дело в том, что эти трассы построены в рамках концессий, заключенных до 2013 года.

В октябре 2021 года Министерство транспорта уже выступало с предложением увеличить тарифы на проезд по платным магистралям. Авторы объяснили инициативу необходимостью увеличения темпов строительства новых дорог, а также дефицитом бюджетных средств.

«Автодор» в последний раз увеличивал стоимость проезда по своим трассам в конце февраля 2022 года. Проезд подорожал на участках магистралей М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева», а также на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Этой весной в госкомпании не исключили роста стоимости проезда по платным дорогам в России в связи с инфляцией.

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