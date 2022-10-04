В Пскове появилось шесть новых ТОСов

12:44, 04 октября 2022, ПАИ

Изменения и дополнения в положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Псков» внесли депутаты Псковской городской Думы на внеочередной сессии 4 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Также они установили границы территорий, на которых будут осуществляться 6 недавно созданных территориальных общественных самоуправлений - «Алмазово», «Октябрьский, 30», «Тиконд Ретро», «Подвышинское», «Солнцепек» и «Октябрьский, 32».

«Очень важно вовлекать жителей Пскова в благоустройство места проживания. ТОС - это прямое участие псковичей в осуществлении местного самоуправления. Создать ТОС - это значит реально решить многие проблемы, которые волнуют горожан сегодня», - подчеркнул председатель Думы Александр Гончаренко.



После регистрации ТОСа его члены при благоустройстве своих территорий смогут претендовать на грантовую поддержку из регионального бюджета, чтобы решать злободневные вопросы. Такие, например, как оборудование новых парковочных мест во дворах, установка детских игровых комплексов.