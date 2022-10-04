Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове появилось шесть новых ТОСов

Изменения и дополнения в положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Псков» внесли депутаты Псковской городской Думы на внеочередной сессии 4 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Также они установили границы территорий, на которых будут осуществляться 6 недавно созданных территориальных общественных самоуправлений - «Алмазово», «Октябрьский, 30», «Тиконд Ретро», «Подвышинское», «Солнцепек» и «Октябрьский, 32».

«Очень важно вовлекать жителей Пскова в благоустройство места проживания. ТОС - это прямое участие псковичей в осуществлении местного самоуправления. Создать ТОС - это значит реально решить многие проблемы, которые волнуют горожан сегодня», - подчеркнул председатель Думы Александр Гончаренко.

После регистрации ТОСа его члены при благоустройстве своих территорий смогут претендовать на грантовую поддержку из регионального бюджета, чтобы решать злободневные вопросы. Такие, например, как оборудование новых парковочных мест во дворах, установка детских игровых комплексов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 октября 2022

Более 200 тысяч мобилизованных прибыли в Вооружённые силы РФ
04 октября 2022

До конца 2023 года МегаФон и Yota объединят свои торговые сети
04 октября 2022

Частичная мобилизация: топ цитат военного комиссара Псковской области
04 октября 2022

763 аборта сделали псковички в прошлом году
04 октября 2022

Псковские волонтёры собирают гуманитарную помощь для мобилизованных и участников СВО
04 октября 2022

Почему псковички идут на аборт, обсуждают эксперты в медиацентре ПАИ
04 октября 2022

Количество вылечившихся от COVID-19 псковичей вдвое превысило число заболевших за сутки
04 октября 2022

До +12 градусов и дожди прогнозируются в Псковской области 5 октября

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...