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Общество

Более 100 волонтеров культуры собрал форума «Истоки» в Печорах

Итоговый, десятый заезд «Школа волонтера культуры» молодежного историко-культурного форума «Истоки» открылся в Паломническом центре Псково-Печерского мужского монастыря 3 октября и продлится до 8 октября. Заезд проходит в партнерстве со всероссийским общественным движением «Волонтеры культуры» и Ассоциацией волонтерских центров. Более 100 волонтеров культуры из регионов России, Луганской и Донецкой народных республик стали участниками форума, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства области.

Заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная направила приветственные слова участникам итогового заезда. «Перед нами стоит общая задача — раскрыть в подрастающем поколении стремление познать историю Родины, помочь молодым людям в формировании их гражданской и культурной идентичности. Очень важно воспитать чувство гордости за нашу страну, указать на ее бесценное историческое наследие. Форум, безусловно, станет уникальной площадкой, объединяющей усилия и ресурсы всех участников системы патриотического воспитания в нашей стране», — подчеркнула она.

Замглавы Роспатриотцентра Иван Радько поблагодарил команду организаторов и заметил, что форум стал новым дыханием в сфере молодежной политики: «На форуме было создано и предложено много новых, интересных проектов, которые смогли получить поддержку, а участники заездов нашли много единомышленников и друзей».

В свою очередь заместитель руководителя ВОД «Волонтеры культуры» Милена Богданова отметила, что рада видеть сообщество волонтеров культуры в таком большом составе. «Личные встречи, обмен опытом, генерация новых идей и сплочение — важная составляющая нашей школы. Нас с вами ждет насыщенная программа, помимо образовательного блока мы сформируем и реализуем полезную программу в Печорах, Самолве и Изборске. Надеюсь, что пребывание на Псковской земле даст вам сил и вдохновения осуществлять миссию нашего движения — вовлечь жителей в культурную жизнь страны и вдохновить их на оказание помощи сфере культуры», — сказала она.

Отметим, в заезде «Школы волонтера культуры» запланирована активная деятельностная программа на территории Псковской области, в том числе в Изборске, Печорах, деревне Самолва. Помимо этого, запланированы образовательные лекции, тренинги, встречи с медийными личностями, обмен опытом, экскурсии к мемориалу «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве, в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и по территории Изборской крепости и другие активности.

Для участников десятого заезда молодежного историко-культурного форума «Истоки» пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов. У всех прошедших отбор участников будет возможность очно защитить свой проект и получить грант на его реализацию.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках программы Роспатриот, российские студенческие отряды, правительство Псковской области, Псково-Печерский мужской монастырь.

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