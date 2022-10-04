Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Не знали о контрацепции: 13-летняя псковичка готовится стать матерью

13-летняя беременная девочка состоит на учете в псковской женской консультации, сообщила заведующая женской консультацией Ирина Цуканова на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации. 

По ее словам, столько же лет и отцу будущего ребенка. Ирина Цуканова добавила, что дети ничего не знали о контрацепции.

Ранее сообщалось, что большинство родителей и учителей не готовы говорить с детьми о сексе и контрацепции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 октября 2022

Более 200 тысяч мобилизованных прибыли в Вооружённые силы РФ
04 октября 2022

До конца 2023 года МегаФон и Yota объединят свои торговые сети
04 октября 2022

Частичная мобилизация: топ цитат военного комиссара Псковской области
04 октября 2022

763 аборта сделали псковички в прошлом году
04 октября 2022

Псковские волонтёры собирают гуманитарную помощь для мобилизованных и участников СВО
04 октября 2022

Почему псковички идут на аборт, обсуждают эксперты в медиацентре ПАИ
04 октября 2022

Количество вылечившихся от COVID-19 псковичей вдвое превысило число заболевших за сутки
04 октября 2022

До +12 градусов и дожди прогнозируются в Псковской области 5 октября

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...