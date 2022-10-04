Не знали о контрацепции: 13-летняя псковичка готовится стать матерью

13:33, 04 октября 2022, ПАИ

13-летняя беременная девочка состоит на учете в псковской женской консультации, сообщила заведующая женской консультацией Ирина Цуканова на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

По ее словам, столько же лет и отцу будущего ребенка. Ирина Цуканова добавила, что дети ничего не знали о контрацепции.

Ранее сообщалось, что большинство родителей и учителей не готовы говорить с детьми о сексе и контрацепции.