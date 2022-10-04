Не знали о контрацепции: 13-летняя псковичка готовится стать матерью
13-летняя беременная девочка состоит на учете в псковской женской консультации, сообщила заведующая женской консультацией Ирина Цуканова на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.
По ее словам, столько же лет и отцу будущего ребенка. Ирина Цуканова добавила, что дети ничего не знали о контрацепции.
Ранее сообщалось, что большинство родителей и учителей не готовы говорить с детьми о сексе и контрацепции.
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