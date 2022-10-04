Ушла из жизни псковский поэт Наталья Лаврецова

13:53, 04 октября 2022, ПАИ

На 67-м году жизни скоропостижно скончалась поэт, прозаик, член Союза писателей России с 1994 года Наталья Лаврецова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Значительная часть ее жизни была связана с Пушкиногорьем. «Ее поэтический дар так ярко расцвел на Пушкинской земле и обогатил русскую литературу замечательными книгами стихов и прозы, которых вышло в свет не менее десяти», - отметили в региональном Союзе писателей.

За творческие достижения Наталья Лаврецова стала лауреатом международной Пушкинской премии («Нью-Йорк, 1997), премии карельского писателя Бориса Кравченко (Петрозаводск, 1999), премии администрации Псковской области.

«У нее были большие творческие планы, и она бы, без сомнения, их реализовала, если бы жизнь ее трагически не оборвалась», - добавили коллеги поэта.