«Морфий» привезёт петербуржцам псковский театр

14:15, 04 октября 2022, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина приглашен на фестивали «Русская комедия» в Ростове-на-Дону и «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге со спектаклями «Сережа очень тупой» и «Морфий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

6 октября псковская труппа представит спектакль в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» на VII Всероссийском театральном фестивале «Русская комедия». Показ спектакля пройдет в Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького.

Фестиваль «Русская комедия» стремится объединить на одной сцене лучшие спектакли комедийного жанра, ведет поиск новых театральных форм и идей в постановке произведений русской классической драматургии и современных авторов. Впервые фестиваль состоялся в Ростове-на-Дону в 1994 году. В программе также участвуют: Московский академический театр им. Вл. Маяковского, Театр имени Моссовета, театры из Оренбурга, Астрахани, Саратова, Нижнего Новгорода, Смоленска, Перми, Ставрополя, Омска и другие. Председателем жюри стал народный артист России Александр Домогаров.

«Сережа очень тупой» – пьеса драматурга и писателя Дмитрия Данилова, являющегося сегодня одним из самых репертуарных авторов страны, лауреата премий «Золотая маска», «Ясная Поляна», премии Андрея Белого и Московской арт-премии. К этой пьесе, написанной в 2018 году, обращались разные театры России, предлагая различные и неожиданные трактовки. В интерпретации художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» – демографическая комедия, что бы это ни значило. Премьера спектакля состоялась в сезоне 2021/2022.

13 октября Псковский театр драмы покажет спектакль «Морфий» в постановке Антона Федорова на XXXII Международном театральном фестивале «Балтийский дом». Как заявляют организаторы фестиваля, свои лучшие постановки прошлого сезона с 29 сентября по 15 октября представят в Петербурге ведущие российские театры: Российский государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Сахалинский Международный театральный центр имени А. П. Чехова, Московский академический театр им. Вл. Маяковского, Театр кукол Республики Карелия, Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова (Ярославль) и другие.

Псковский театр драмы приглашает зрителей Петербурга на один из самых заметных спектаклей прошедшего сезона, премьера которого состоялась в мае, – «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова. Режиссер и художник спектакля – Антон Федоров, известный театральный режиссер, сотрудничавший с «Гоголь-центром» (Москва), «Театром.doc» (Москва), театром «Около дома Станиславского» (Москва) и другими, троекратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», ученик выдающегося режиссера Юрия Погребничко.

Показ спектакля пройдет на большой сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом». Все билеты на спектакль проданы.

Напомним, что в сентябре труппа Псковского театра драмы принимала участие в Международном театральном фестивале «Александринский» в Санкт-Петербурге. 17 и 18 сентября театр представил на Новой сцене им. В. Э. Мейерхольда Александринского театра спектакль Хуго Эрикссена «Смерть Тарелкина».