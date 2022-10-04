Совфед одобрил закон о трудовых гарантиях мобилизованным

13:57, 04 октября 2022, ПАИ

Участники специальной военной операции, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, смогут сохранить рабочие места. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании, сообщается в телеграм-канале верхней палаты парламента.

Для приостановки действия трудового договора сотрудник обязан написать заявление и предоставить копию повестки о призыве на военную службу по мобилизации. Работодатель в дальнейшем издаёт соответствующий указ.

Работнику гарантируется сохранение рабочего места и должности, обеспечение социально-трудовых гарантий. Период отсутствия засчитывается в трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности.

Работодатель обязуется выплатить сотруднику зарплату и причитающиеся денежные средства в полном объёме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора. С работником нельзя расторгнуть трудовой договор, но работодатель вправе заключить срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника.

Работник может вернуться на работу в течение трёх месяцев. Нужно предупредить работодателя о выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.