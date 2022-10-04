МЧС не будет планово проверять школы и детсады на пожарную безопасность

14:50, 04 октября 2022, ПАИ

Правительство России своим постановлением отменило контрольно-надзорные проверки школ и детских садов, в том числе на соответствие требованиям пожарной безопасности. Как следует из текста документа, школы выведены из-под плановых проверок на 2023 год, вместо них инспекторы надзорных органов могут проводить профилактические визиты.

«В планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год не включаются плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска», - говорится в постановлении правительства.

В документе указано, что в отношении таких учреждений может проводиться профилактический визит продолжительностью один день. Инспекторы надзорных органов, к основным из которых относятся Роспотребнадзор и Государственный пожарный надзор, смогут оценить, как соблюдаются на объектах обязательные требования, для этого они могут провести осмотр, испытания, экспертизы, инструментальные обследования, взять образцы проб и истребовать документы. При этом срок проведения профилактического визита может быть приостановлен на время проведения необходимых экспертиз или испытаний. В случае выявленных нарушений организации будет выдано предписание об их устранении, пишет ТАСС.

Профилактический визит не является проверкой, он относится к надзорным профилактическим мероприятиям. Его главное отличие от проверок, согласно действующему законодательству, заключается в том, что по его итогам нарушителя не могут привлечь к административной ответственности, оштрафовать или приостановить деятельность. Но в отношении таких объектов может быть инициирована внеплановая проверка.