Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

МЧС не будет планово проверять школы и детсады на пожарную безопасность

Правительство России своим постановлением отменило контрольно-надзорные проверки школ и детских садов, в том числе на соответствие требованиям пожарной безопасности. Как следует из текста документа, школы выведены из-под плановых проверок на 2023 год, вместо них инспекторы надзорных органов могут проводить профилактические визиты.

«В планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год не включаются плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска», - говорится в постановлении правительства.

В документе указано, что в отношении таких учреждений может проводиться профилактический визит продолжительностью один день. Инспекторы надзорных органов, к основным из которых относятся Роспотребнадзор и Государственный пожарный надзор, смогут оценить, как соблюдаются на объектах обязательные требования, для этого они могут провести осмотр, испытания, экспертизы, инструментальные обследования, взять образцы проб и истребовать документы. При этом срок проведения профилактического визита может быть приостановлен на время проведения необходимых экспертиз или испытаний. В случае выявленных нарушений организации будет выдано предписание об их устранении, пишет ТАСС.

Профилактический визит не является проверкой, он относится к надзорным профилактическим мероприятиям. Его главное отличие от проверок, согласно действующему законодательству, заключается в том, что по его итогам нарушителя не могут привлечь к административной ответственности, оштрафовать или приостановить деятельность. Но в отношении таких объектов может быть инициирована внеплановая проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 октября 2022

«Настроение боевое»: мобилизованные из Псковской области проходят обучение
04 октября 2022

Пять тысяч сосен высадили у школ и детсадов в Пскове

04 октября 2022

Обнародован список для военкоматов по отсрочкам от частичной мобилизации
04 октября 2022

Когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году, рассказали псковичам
04 октября 2022

Сильный ветер повалил деревья на Мелетовском кладбище
04 октября 2022

Псковичи могут получить миллион рублей в рамках конкурса «Лидеры возрождения»
04 октября 2022

В Псковской области утверждены эскизы трёх региональных наград
04 октября 2022

Центр биометрических технологий появится в России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...