Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ

14:03, 04 октября 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне, в том числе солдаты-срочники, смогут по контракту служить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ опубликован 4 октября.

Ранее федеральным законом был расширен перечень войск и органов, куда берут контрактников, - в список добавились органы ФСБ, пишет ТАСС.

Согласно указу, заключить контракт смогут как мужчины, пребывающие в запасе, так и не пребывающие там, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Также в этом списке - солдаты-срочники, получившие до призыва среднее профессиональное образование и поступающие на военную службу по контракту.