Для ветеранов профсоюзного движения в Пскове организовали праздничный концерт

14:17, 04 октября 2022, ПАИ

В Доме профсоюзов в Пскове состоялся праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. На мероприятии чествовали ветеранов профсоюзного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В поздравительном выступлении председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил заслугу ветеранов в сохранении профсоюзного движения региона и пожелал им крепкого здоровья и долголетия. Мероприятие продолжилось интерактивной конкурсной программой и совместными вокальными номерами. Для гостей праздника выступила подготовительная группа народного самодеятельного коллектива эстрадного танца «Сувенир БИТ».