Пугачева высказалась в ответ на негативные сообщения в свой адрес

14:19, 04 октября 2022, ПАИ

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые за долгое время высказалась в ответ на негативные сообщения в свой адрес, заявив, что она им рада. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Пугачева выставила на продажу свой дом в деревне Грязь за миллиард рублей, а сама якобы уехала вместе с детьми в Израиль.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — пишет Примадонна в своем Instagram (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть).

Ранее Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, мужа Пугачевой, шоумена Максима Галкина. После чего он заявил, что не согласен с этим статусом. Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, однако ведомство проигнорировало это заявление.

СМИ сообщали, что Галкин уехал в Израиль. В своем Instagram шоумен анонсировал свои гастроли по ряду стран.