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Общество

В Пскове проведут мероприятия ко дню рождения Марины Цветаевой

Мероприятия, посвященные дню рождения поэта Серебряного века Марины Цветаевой, пройдут в библиотеках Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

6 октября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова состоится литературная гостиная «У Великой», на которой участникам встречи расскажут о творчестве и биографии Цветаевой, также будут представлены книги из фонда библиотеки.

7 октября на главном сайте библиотеки в рубрике «Единый день писателя-юбиляра» будет опубликована статья о Цветаевой главного специалиста регионального центра чтения Антонины Голубевой.

Стихи Марины Цветаевой прозвучат 6 октября на вечере-портрете «Красной кистью рябина зажглась» в Быстрецовской библиотеке Псковского района; 7 октября в литературной гостиной «Муза Серебряного века» в Псковской районной библиотеке (Писковичи); 7 октября в Бежаницкой библиотеке в рамках часа поэзии «Если душа родилась крылатой»; на литературных и поэтических часах «Моим стихам настанет свой черед» в Гдове; 7 октября в Локнянской библиотеке, а также в Верхнемостовской библиотеке Печорского района.

В Островской центральной районной библиотеке 8 октября будут организованы книжные выставки и чтение стихов, ребята получат закладки с отрывками из ее произведений.

Читатели Новоржевской районной библиотеки во Всероссийский день чтения присоединятся к акции «Читать — это здорово!». Она намечена к проведению 9 октября в 13:00. Дети будут читать отрывки из книг-юбиляров этого года — «Мойдодыр» Корнея Чуковского, «Почта» Самуила Маршака, «Аленушкины сказки» Дмитрия Мамина-Сибиряка и других произведений, а также любимых книг, прочитанных за лето.

Псковский областной центр народного творчества во второй декаде проведет акцию для школьников, в рамках которой мастер народного костюма Татьяна Поршенкова представит авторскую коллекцию, изготовленную по этнографическому образцу костюмов Торопецкого уезда Псковской губернии.

Тему декоративно-прикладного творчества продолжат специалисты Славковской библиотеки Порховского района. 26 октября они проведут творческую встречу «Золотые ручки на серебро не купишь», посвященную Дню рукоделия. Местные мастерицы будут делиться с детьми опытом вышивки крестиком и гладью.

 

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