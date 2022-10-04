Псковичи могут получить миллион рублей в рамках конкурса «Лидеры возрождения»

15:58, 04 октября 2022, ПАИ

Кадровый конкурс «Лидеры возрождения» стартовал на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он направлен на развитие и поддержку перспективных руководителей, которые обладают лидерскими качествами и желанием восстанавливать регионы. Победители получат миллион рублей на обучение по персональной программе и попадут в кадровый резерв руководящих должностей в органах госвласти и местного самоуправления.

Регистрация участников конкурса проводится отдельно для каждого региона. В ДНР можно зарегистрироваться до 17 октября, в ЛНР до 7 ноября. В Запорожской области регистрация проводится до 14 ноября, в Херсонской – до 21 ноября. Для подачи заявки на участие нужно заполнить анкету и написать эссе на официальном сайте лидерывозрождения.рф.

Участники, выполнившие в срок все задания этапа регистрации, допускаются до участия в дистанционном этапе конкурса. Он включает два онлайн-тестирования: тест базовых социокультурных знаний и навыков и тест управленческого потенциала.

В первый очный этап конкурса будут приглашены участники, показавшие наилучшие результаты в ходе дистанционного тестирования. Перед началом полуфинала все конкурсанты должны будут пройти контрольное тестирование для подтверждения своих результатов дистанционного этапа.

Полуфинал, как и финал, будет проходить в формате оценочной конференции, его программа будет включать оценочные, обучающие и коммуникационные активности.

Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам полуфинала, примут участие в финале. По его результатам будут объявлены победители конкурса.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин тоже отметил высокий интерес к кадровому отбору: «Конкурс «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» набирает обороты. Многие люди, как в республике, так и временно уехавшие за её пределы, хотят принять участие в восстановлении мирной жизни. Они расценивают участие в конкурсе как уникальный шанс найти свое место в будущем Донбасса. Я призываю тех, кто еще не подал заявку на участие, сделать это».

По мнению главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, сейчас проект имеет особое значение: «Символично, что конкурс «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» проходит одновременно с референдумом о вхождении в состав России. Жители Луганской народной республики выстрадали свое право на Родину и свое право на мирную жизнь. Поэтому они заявляют на референдуме: «Мы возвращаемся домой!» И они говорят, регистрируясь на конкурс: «Мы идем восстанавливать мирную жизнь!».

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что конкурс «Лидеры возрождения. Запорожская область» идет по плану. «Участники подают заявки на регистрацию. Активность людей высокая, как и на референдуме по вхождению региона в состав России. И это не случайность, это связанные процессы. Люди хотят строить мирное будущее Запорожской области, и они хотят делать это вместе с Россией. Конкурс позволит не только в полной мере реализовать человеческий потенциал Запорожья, но и успешно интегрировать наши молодые кадры в российскую систему государственного управления, усилив тем самым наше общее единое государство», – считает он.

«Россия открывает дорогу в будущее новым поколениям Запорожья», – добавил Евгений Балицкий.

Председатель Совета министров – председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев отметил рост интереса к конкурсу: «Набирает обороты регистрация участников на конкурс «Лидеры возрождения. Херсонская область». И хотя все внимание приковано сейчас к референдуму по вхождению региона в состав России, люди успевают сделать оба дела. Сказать да будущему вместе с Россией. И создать задел своего личного будущего, подав заявку на кадровый конкурс», – рассказал он.

«Киев в Херсонской области интересовали только ресурсы, люди были выкинуты на обочину жизни. Россия приходит с программами развития человеческого и профессионального потенциала – и в этом принципиальное различие», – подчеркнул Елисеев.

Сенатор Российской Федерации, член Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» Александр Карелин призвал желающих принять участие не откладывать подачу заявки: «Конкурсы «Лидеры возрождения» – это приглашение к сотрудничеству для деятельных, энергичных и инициативных людей, желающих служить родной земле. Участники получают возможность обрести новые знания, необходимые для решения комплексных задач по социально-экономическому развитию ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участвовать в конкурсе надо обязательно. Понятно, что лауреатами станут самые достойные, но проигравших здесь не будет. Конкурс помогает расширить круг общения и познакомиться с единомышленниками, с теми, кто может войти в команды лидеров и будет строить, созидать и воплощать задуманное в жизнь».

Зарегистрированный в числе первых участников конкурса «Лидеры возрождения» Сергей Добровольский из Донецка считает, что конкурс будет полезен республике. «Это хорошая возможность для военнослужащих, которые после завершения военных действий вернутся домой в свои города помочь республике заполнить кадровые дыры в органах власти», – прокомментировал он.