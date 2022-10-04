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Культура

Выставка картин в честь Петра I откроется в Пскове 5 октября

5 октября в 17:00 на выставке «Петровский бастион на реке Великой – к 350-летию Петра Первого» в Центральной городской библиотеке Пскова на Конной, 6 представят 25 работ псковских художников, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Выставка организована Псковским региональным общественным движением «ПсковАРТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект «Петровский бастион на реке Великой – к 350-летию Петра Первого» объединил 22 псковских художника. Около 150 произведений созданы во время пленэров, которые проходили летом этого года в исторических местах, связанных с деятельностью Петра Первого: в Пскове, Печорах и Изборске. На выставке в библиотеке будет представлено 25 работ в живописной и графической технике.

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