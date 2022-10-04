«Экопрому» вручили благодарности от организаторов полумарафона «Мехуборка-2022»

16:12, 04 октября 2022, ПАИ

Руководители Псковской региональной спортивной общественной организации «ПРО СПОРТ», являющиеся организаторами Псковского полумарафона «Мехуборка-2022», прошедшего 25 сентября, Александр Кузьмин и Артур Екабсон вручили благодарственные письма директору филиала Александру Киселёву и заместителю директора Марине Мезенцевой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Помимо теплых слов, прозвучавших в адрес титульного спонсора полумарафона, каждый из руководителей получил по памятной медали финишера.

«Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, направленное на популяризацию спорта и здорового образа жизни в Псковской области», - отметили в компании.