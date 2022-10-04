«Настроение боевое»: мобилизованные из Псковской области проходят обучение

16:44, 04 октября 2022, ПАИ

Глава Себежского района Леонид Курсенков и глава Новосокольнического района Виталий Соловьев навестили земляков, которые будут проходить обучение в рамках частичной мобилизации.

«Сегодня побывал в воинской части, куда попали служить наши мобилизованные себежане. Отвез им передачи от родственников, земляков и администрации Себежского района. Наши ребята держатся спокойно и солидно. На условия службы не жалуются. Впереди у них боевая учеба и подготовка к участию в специальной военной операции», — написал Леодин Курсенков в своем Telegram-канале.

В воинских частях мужчины, по его словам, обеспечены всем необходимым.

«Наши мужики держатся достойно. Жалоб не поступает. Обстановка в воинских частях нормальная, ребята обеспечены всем необходимым, настроение боевое. Встреча прошла в дружеской атмосфере, земляки рады подаркам с малой Родины, передают приветы родным и близким!» — отметил глава Новосокольнического района в своем Telegram-канале.