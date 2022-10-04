ВИДЕО Глава Печор прокомментировала ситуацию на границе с Эстонией
О ситуации на пунктах пропуска через государственную границу в Печорском районе рассказала корреспонденту Псковского агентства информации глава городского поселения «Печоры» Юлия Четвергова.
«Мы постоянно контролируем ситуацию, выезжаем, общаемся с людьми, которые пересекают границу», - сказала она.
По словам Юлии Четверговой, администрация муниципалитета предприняла все необходимые на данный момент меры: на постах «Шумилкино» и «Куничина Гора» установлены биотуалеты, работают службы по уборке отходов, на АЗС, расположенных вблизи пунктов пропуска, ожидающие своей очереди могут обогреться, приобрести все необходимое.
Она также отметила, что помощь гражданам оказывает и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, предоставляя питание, а также возможность переночевать пожилым людям и тем, кто приехал к границе с маленькими детьми.
«Люди не ожидали, что будет такая очередь, но все относятся к ситуации с пониманием», - заключила глава поселения.
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