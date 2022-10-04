Пять тысяч сосен высадили у школ и детсадов в Пскове

16:36, 04 октября 2022, ПАИ

Пять тысяч сосен высажены у образовательных организаций города Пскова. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.

«Такой подарок городу сделал благотворитель. Большое спасибо ему за такой вклад в благоустройство Пскова и заботу о здоровье наших детей», - отметил он в сообщении.

Саженцы распределены между детскими садами и школами, где территория требует озеленения. «Молодые деревца будут расти вместе с подрастающим поколением, радуя глаз круглый год и сохраняя чистоту окружающей среды», - подчеркнул Борис Елкин.