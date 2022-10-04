Росгвардейцы провели более 40 проверок и изъяли у псковичей оружие

16:54, 04 октября 2022, ПАИ

Проверку обеспечения сохранности оружия и патронов провели в сотрудники Росгвардии в Псковской области с 26 сентября по 2 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

За неделю прошло 44 проверки, в ходе которых было выявлено 15 административных правонарушений и изъято шесть единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.