Первые жильцы дома на Завеличенской получили ключи от своих квартир

17:21, 04 октября 2022, ПАИ

Ключи от квартир начали получать жители дома, который расположен на улице Завеличенской, 28 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе АО СЗ «Псковжилстрой».

«Статный кирпичный дом, просторные и светлые квартиры с отделкой, детская площадка для разновозрастных детей - мечта любого новосёла», - говорится в сообщении.

Владельцы нового дома на Завеличенской сменяют друг друга, покидая контору с заветными ключами в руках. До этого они побывали в доме, чтобы ещё раз осмотреть свои квартиры и лично убедиться в том, что все работы завершены.

«Ключи дольщикам мы начали выдавать с 4 октября. На сайте компании и в наших соцсетях размещен график их получения. После осмотра квартир владельцы приезжают к нам в офис, где подписывают акт приема-передачи и получают ключи», - рассказывает заместитель генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» по маркетингу Ольга Горохова.

Отмечается, что ещё на стадии подписания документов хозяева квартир могут высказать замечания, указать на недочёты. Специалисты компании обязательно их зафиксируют и устранят в самое ближайшее время.

«Мы постарались сделать так, чтобы поводов для претензий в принципе не возникало. Но если вдруг что-то обнаружится, все будет исправлено в кратчайшие сроки, чтобы люди без промедления могли приступить к ремонту и новый год встретить в новой квартире», - отмечает Ольга Горохова.

Сроки строительства дома пришлось несколько раз переносить из-за пандемии коронавируса и изменений внешнеполитической ситуации. Но все трудности удалось преодолеть и дом достроили.

«Большую помощь оказало правительство Псковской области, благодаря оказанной поддержке все необходимые работы были выполнены», - говорит Ольга.

Дом получился девятиэтажным, кирпично-монолитным, пятисекционным. Его отличительной чертой стали квартиры с отделкой. Проект - пилотный, и отделка выполнена только в одной из пяти секций. При этом владельцам этих квартир осталось только расставить мебель.

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Дом расположен в новом растущем микрорайоне с налаженным автобусным сообщением, рядом расположены школа и детский сад, несколько торговых центров, Ледовый дворец и бассейн «Олимп». Во дворе дома парковка и детская площадка, где будет интересно и подросткам, и малышам.

Входные группы построены без лестниц и высоких поребриков. Такое решение удобно не только людям с ограниченными возможностями, но и мамам с колясками и даже малышам.

На первых этажах дома разместились коммерческие помещения. В компании уверяют, что владельцев этих помещений выбирали тщательно, чтобы соседство с обеих сторон было максимально комфортным.

Квартиры в доме представлены от однокомнатных небольшой площади до больших трёхкомнатных. Как сообщили в компании, 80 % жильцов — это люди в возрасте 35 - 40 лет, которым нужна не только просторная и удобная квартира, но и развитая инфраструктура.

«Все квартиры уже выкуплены. Последнюю с отделкой купили мои хорошие друзья. Управлением дома занимается наш надежный партнер — УК «Комфортный дом», с которой мы работаем не один год, а значит, продолжится и благоустройство территории и все процессы будут прекрасно отлажены», - подытожила заместитель генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой».