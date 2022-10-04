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Общество

Первые жильцы дома на Завеличенской получили ключи от своих квартир

Ключи от квартир начали получать жители дома, который расположен на улице Завеличенской, 28 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе АО СЗ «Псковжилстрой».

«Статный кирпичный дом, просторные и светлые квартиры с отделкой, детская площадка для разновозрастных детей - мечта любого новосёла», - говорится в сообщении.

Владельцы нового дома на Завеличенской сменяют друг друга, покидая контору с заветными ключами в руках. До этого они побывали в доме, чтобы ещё раз осмотреть свои квартиры и лично убедиться в том, что все работы завершены.

Фото: АО СЗ «Псковжилстрой»

«Ключи дольщикам мы начали выдавать с 4 октября. На сайте компании и в наших соцсетях размещен график их получения. После осмотра квартир владельцы приезжают к нам в офис, где подписывают акт приема-передачи и получают ключи», - рассказывает заместитель генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» по маркетингу Ольга Горохова. 

Фото: АО СЗ «Псковжилстрой»

Отмечается, что ещё на стадии подписания документов хозяева квартир могут высказать замечания, указать на недочёты. Специалисты компании обязательно их зафиксируют и устранят в самое ближайшее время.

«Мы постарались сделать так, чтобы поводов для претензий в принципе не возникало. Но если вдруг что-то обнаружится, все будет исправлено в кратчайшие сроки, чтобы люди без промедления могли приступить к ремонту и новый год встретить в новой квартире», - отмечает Ольга Горохова. 

Сроки строительства дома пришлось несколько раз переносить из-за пандемии коронавируса и изменений внешнеполитической ситуации. Но все трудности удалось преодолеть и дом достроили.

«Большую помощь оказало правительство Псковской области, благодаря оказанной поддержке все необходимые работы были выполнены», - говорит Ольга.

Дом получился девятиэтажным, кирпично-монолитным, пятисекционным. Его отличительной чертой стали квартиры с отделкой. Проект - пилотный, и отделка выполнена только в одной из пяти секций. При этом владельцам этих квартир осталось только расставить мебель.

Фото: АО СЗ «Псковжилстрой»

Дом расположен в новом растущем микрорайоне с налаженным автобусным сообщением, рядом расположены школа и детский сад, несколько торговых центров, Ледовый дворец и бассейн «Олимп». Во дворе дома парковка и детская площадка, где будет интересно и подросткам, и малышам.

Входные группы построены без лестниц и высоких поребриков. Такое решение удобно не только людям с ограниченными возможностями, но и мамам с колясками и даже малышам.

На первых этажах дома разместились коммерческие помещения. В компании уверяют, что владельцев этих помещений выбирали тщательно, чтобы соседство с обеих сторон было максимально комфортным.

Квартиры в доме представлены от однокомнатных небольшой площади до больших трёхкомнатных. Как сообщили в компании, 80 % жильцов — это люди в возрасте 35 - 40 лет, которым нужна не только просторная и удобная квартира, но и развитая инфраструктура.

«Все квартиры уже выкуплены. Последнюю с отделкой купили мои хорошие друзья. Управлением дома занимается наш надежный партнер — УК «Комфортный дом», с которой мы работаем не один год, а значит, продолжится и благоустройство территории и все процессы будут прекрасно отлажены», - подытожила заместитель генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой».

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