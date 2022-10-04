Спектакли театра Old Classic Ballet в Пскове переносятся на ноябрь

17:06, 04 октября 2022, ПАИ

Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» театра Old Classic Ballet переносятся на ноябрь. Купленные ранее билеты остаются действительными. Спектакль «Жизель» будет отменен, зрителям вернут полную стоимость билетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Балет «Щелкунчик» переносится с 6 октября на 20 ноября, «Лебединое озеро» - с 7 октября на 21 ноября, «Спящая красавица» - с 8 октября на 22 ноября.

Все билеты действительны. Если зрителю не подходит новая дата спектакля, билеты можно вернуть по месту покупки: в кассу или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора по электронному адресу: support@orbilet.ru.

В связи с отменой балета «Жизель» 9 октября зрителей просят вернуть билеты в кассу Псковского театра драмы. Средства за билеты, купленные онлайн, будут возвращены автоматически.

Напомним, в Пскове будет гастролировать петербургский коллектив Old Classic Ballet. Труппа представит на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина известные балеты Петра Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

Театр Old Classic Ballet объединяет молодых талантливых артистов балета Мариинского и Михайловского театров города Санкт-Петербурга и Большого театра Москвы. В репертуаре театра – основные номера классического репертуара в традиционном прочтении и безупречном исполнении.

На одну из самых красивых рождественских сказок – балет «Щелкунчик» по произведению немецкого писателя-романтика Гофмана приглашают зрителей 20 ноября. «В этом спектакле с первых звуков великолепной музыки Чайковского в зрительный зал проникает волшебство, очаровывая сидящих в зале детей и взрослых», - отметили в театре. Хореография Василия Вайнонена. Декорации и костюмы народного художника России, главного художника Михайловского театра Вячеслава Окунева. Солисты – Екатерина Арсеньева, Станислав Арсеньев.

Также на большой сцене Псковского театра драмы покажут один из самых известных классических балетов, бриллиант в репертуаре Чайковского – «Лебединое озеро», который пройдёт 21 ноября. «История любви принца Зигфрида и прекрасной принцессы Одетты, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна, никого не оставит равнодушным». Постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова была признана вершиной русского балетного искусства. Автор декораций и костюмов – народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев. Солисты спектакля – артистка Михайловского театра Елена Коцюбира, артист Большого театра Фуад Мамедов.

Ещё один балет Петра Ильича Чайковского – «Спящая красавица» – будет показан в Пскове 22 ноября. «История о прекрасной принцессе и храбром принце воспевает победу добрых сил над злыми чарами». Хореография Мариуса Петипа. Декорации и костюмы народного художника России, главного художника Михайловского театра Вячеслава Окунева. Солисты – артисты труппы Мариинского театра Вячеслав Гнедчик и Валерия Мартынюк.

Показы спектаклей пройдут на большой сцене Псковского театра драмы. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.

Возрастной ценз спектаклей: 6+.