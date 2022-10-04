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Общество

В России смягчили требования маркировки в молочной отрасли

Правительство РФ смягчило требования маркировки для представителей молочной отрасли. Об этом говорится в сообщении Минпромторга, пишет ТАСС.

«Постановлением правительства Российской Федерации смягчаются обязательные требования для участников оборота молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации», - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минпромторге, утвержден временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки для участников рынка молочной продукции. Он будет действовать до 1 июня 2025 года.

В министерстве пояснили, что теперь реализация продуктов может начинаться сразу после их поставки в магазин или оптовый склад, так как на внесение информации о прибывшей партии в информационную систему маркировки производителю и продавцу дается три дня. Ранее передавать сведения было необходимо сразу, а только после подтверждения их корректности - начинать продажу молочной продукции. «При этом важно отметить, что сокращение времени оборачиваемости товара положительно влияет на экономическую эффективность, в том числе путем снижения трудозатрат», - отметили в министерстве.

Кроме того, согласно постановлению, сокращается перечень сведений, которые должны предоставлять в информационную систему маркировки киоски, торгующие мороженым. Эта мера облегчит работу киосков, которые продают товар без контрольно-кассовой техники, указали в Минпромторге.

Цифровая маркировка молочной продукции введена в России с 2021 года. С 1 июня прошлого года она стала обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - для товаров с периодом хранения 40 дней и менее.

В настоящее время цифровая маркировка также распространяется на упакованную воду, табак, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них. 

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