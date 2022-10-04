Юные театралы из Псковской области отличились в Сочи

17:25, 04 октября 2022, ПАИ

Образцовый театральный коллектив «Ливень» из Новосокольников добился высоких результатов на конкурсе-фестивале «Дети России», который проходил в городе Сочи, сообщает газета «Новосокольнический край».

Лауреатами первой степени в номинации «Индивидуальное выступление» стали ученики Новосокольнической средней школы Степан Балакиев и Мария Новикова. Второе место в номинации заняли девочки из Новосокольников Елизавета Слободчикова и Вероника Юрчак.

В награду ребята получили бесплатные путевки на участие в зимнем международном фестивале в Санкт-Петербурге.