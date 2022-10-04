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Культура

Юные театралы из Псковской области отличились в Сочи

Фото: "Новосокольнический край"

Образцовый театральный коллектив «Ливень» из Новосокольников добился высоких результатов на конкурсе-фестивале «Дети России», который проходил в городе Сочи, сообщает газета «Новосокольнический край».

Лауреатами первой степени в номинации «Индивидуальное выступление» стали ученики Новосокольнической средней школы Степан Балакиев и Мария Новикова. Второе место в номинации заняли девочки из Новосокольников Елизавета Слободчикова и Вероника Юрчак.

В награду ребята получили бесплатные путевки на участие в зимнем международном фестивале в Санкт-Петербурге.

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