Юные театралы из Псковской области отличились в Сочи
Образцовый театральный коллектив «Ливень» из Новосокольников добился высоких результатов на конкурсе-фестивале «Дети России», который проходил в городе Сочи, сообщает газета «Новосокольнический край».
Лауреатами первой степени в номинации «Индивидуальное выступление» стали ученики Новосокольнической средней школы Степан Балакиев и Мария Новикова. Второе место в номинации заняли девочки из Новосокольников Елизавета Слободчикова и Вероника Юрчак.
В награду ребята получили бесплатные путевки на участие в зимнем международном фестивале в Санкт-Петербурге.
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04 октября 2022
Юные театралы из Псковской области отличились в Сочи